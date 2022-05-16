Юрій Вітренко зазначив, що в компанії фіксували різницю між заявленим та отриманим обсягом газу.

Транзит російського газу через ДВС Сохранівка та прикордонну компресорну станцію Новопсков припинений. У НАК "Нафтогаз" зазначили, що бойовики "ЛНР" крали "блакитне паливо".

Про це пише видання "Новое время"

За словами Юрія Вітренка, Нафтогаз іноді не може точно визначити обсяг вкраденого газу.

"Ми бачимо, що існують розбіжності з приводу того, скільки ми повинні очікувати й скільки газу тече", - зазначив чиновник компанії.

При цьому він вказав, що даний пункт входу знаходиться на тимчасово окупованій території, тому Оператор ГТС повідомив Газпром, що не може відповідати за транзит газу.

"Не український оператор закрив вентилі. Всі крани були закриті тільки російсько-окупаційними військами, а не українською стороною", - уточнив Вітренко.

Вперше про проблему повідомили компанії "Газпромтран" пару тижнів тому. Окупанти втрутилися в роботу компресорних станцій, відповідальних за транзит.

"Якщо український оператор не може контролювати ці компресорні станції, не може контролювати ІТ-систему, то очевидно, що ми не можемо відповідати за роботу на цій окупованій території", - підсумував Вітренко.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що на всій території Луганської області відсутня електрика і водопостачання, окупанти крадуть газ з газопроводу в Новопскові.

7 травня ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про відновлення роботи ТЕС, а також анонсували запуск Алчевського меткомбінату і Стахановського феросплавного заводу.

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