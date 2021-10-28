Брак обсягів газу за "фіксованою ціною" є прямою загрозою сталому проходженню опалювального сезону.

Теплопостачальники заявили про дефіцит газу за "фіксованими цінами" від НАК "Нафтогаз України" на виробництво теплової енергії і просять уряд збільшити обсяги для його закупівлі.

Про це повідомляє асоціація "Укртеплокомуненерго" у своєму звернення до уряду.

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Об'єднання просить Кабмін зобов'язати газопостачальну компанію " Нафтогаз Трейдинг "провести коригування обсягів природного газу для виробництва теплової енергії за"фіксованою ціною".

"Брак обсягів газу за "фіксованою ціною" є прямою загрозою сталому проходженню опалювального сезону 2021/2022 РР., а також виконанню Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії, підписаного 30 вересня поточного року", – йдеться в заяві.

Відзначається, що з початку опалювального сезону підприємства ТКЕ зіткнулися з проблемою дефіциту обсягів газу за "фіксованими цінами", визначеними в договорі "Нафтогаз Трейдинг" — 7420 грн (обсяг 1) і 16390 грн (обсяг 3) за 1000 куб.м. Причина нестачі цих обсягів полягає в тому, що "Нафтогаз Трейдинг" визначав їх самостійно як середньоарифметичне значення споживання газу підприємствами ТКЕ за останні 3 роки.

При цьому газопостачальник абсолютно не врахував особливості проходження попередніх опалювальних сезонів, зокрема їх тривалість, температурні показники, а також метеорологічний прогноз на поточний опалювальний сезон.

"Через таку свідому легковажність постачальника газу, теплопостачальники будуть тепер докуповувати газ за ринковою ціною (обсяг 2), зокрема в листопаді - 36 424,91 грн/тис.куб. м з ПДВ і послугою транспортування. Як результат, знову буде поглиблення кризи в галузі. Підприємства ТКЕ будуть змушені підіймати тарифи або переводити роботу котелень і теплових мереж в режим "технологічної броні" для можливості збереження працездатності внутрішньобудинкових систем теплопостачання", — цитує прес-служба віце-президента Міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго" Сергія Дунайло.

Тарифи: що необхідно знати

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

Для побутових споживачів в Україні діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти, згідно з якими газ в перший рік має коштувати 7,42 грн за кубометр.

Автор: Ганна Бредіхіна