У Міненерго Туреччини відмовилися коментувати відкриття нового родовища.

Туреччина виявила нові родовища природного газу в Чорному морі і незабаром може оголосити про це офіційно.

Попередні дослідження показали, що в новому родовищі Амасра-1 знаходяться значні запаси газу, передає Liga.net із посиланням на Bloomberg.

При цьому влада країни не проводила аудит жодного з нових відкритих родовищ в Чорному морі, відзначає Bloomberg.

У Міненерго країни відмовилися коментувати відкриття нового родовища. При цьому на початку тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю пообіцяв у п'ятницю принести "хороші новини" з узбережжя Чорного моря.

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Президент Ердоган бачить у відкритті родовищ рішення економічних вразливостей Туреччини. Серед таких проблем - імпорт енергоносіїв, які необхідно оплачувати в іноземній валюті, зазначає видання.

Пошуки Туреччиною родовищ нафти і газу на шельфах Чорного і Середземного морів

У серпні 2020 року Ердоган заявив, що Туреччина знайшла в Чорному морі найбільше в його історії родовище природного газу. За його словами, родовище містить 320 мільярдів кубометрів газу, його розробку сподіваються почати вже до 2023 року. Відкрите родовище знаходиться приблизно за 150 кілометрів від узбережжя Туреччини, недалеко від району, де сходяться морські кордони Болгарії та Румунії.

Туреччина купила три бурові судна в останні роки, оскільки значно розширила геологорозвідку в Чорному морі і бере участь у розвідці в східному Середземномор'ї. Він прагне знайти значні енергоресурси, щоб послабити свою сильну залежність від імпорту з Ірану, Іраку та Росії, а також підтримати одну з найбільших економік на Близькому Сході.

Плани Туреччини загострили конфлікт з Грецією. Обидві держави заявили свої претензії на території з можливими родовищами нафти і газу.

Євросоюз закликав Туреччину зупинити геологорозвідувальне буріння в спірних районах і погрожував санкціями. Однак Анкара відмовлялася йти на поступки. Через це глави держав і урядів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі вирішили ввести додаткові санкції проти Туреччини.

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Автор: Олександр Топчій