У Держдепартаменті заявили, що від призначень в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс прокоментував кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України".

Свою позицію він висловив у Twitter.

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За словами представника Держдепартаменту США, саме від дотримання принципів корпоративного управління, прозорості та доброчесності в призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.

"Повага до корпоративного управління, прозорість і чеснота при призначенні персоналу в енергетичному секторі - будь то урядові чи державні підприємства - є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності реформам" - написав він.

Що цьому передувало

28 квітня 2021 року Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України".

Також було прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка Головою правління "Нафтогазу".

Того ж дня, 28 квітня, "Нафтогаз" зробив офіційну заяву з приводу звільнення Коболєва.

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Автор: Олена Коваленко