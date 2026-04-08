У Франції відключають сонячні та вітрові електростанції: ціни на електроенергію впали нижче нуля

Зазначається, що виробництво електроенергії буде обмежено з 14 квітня.

Франція робить новий крок щодо усунення дисбалансів на енергетичному ринку. Субсидовані сонячні та вітрові електростанції скорочуватимуть обсяги виробництва, коли ціна на електроенергію опуститься нижче нуля.

Видання Portfolio пише, що рішення прийняли, щоб узгодити виробництво відновлюваної енергії з ринковими сигналами та скоротити випадки появи від’ємних цін, що трапляється дедалі частіше.

Згідно з повідомленням компанії EDF, з 14 квітня буде обмежено виробництво сонячних та наземних вітрових електростанцій загальною встановленою потужністю 842 МВт у ті періоди, коли ціни на спотовому ринку стають від’ємними. Тобто компанія пропонує очікуване виробництво зазначених електростанцій на оптовому ринку за ціною -0,11 євро/МВт·год на щоденній основі.

Однак така ціна фактично діє як "поріг зупинки": якщо ринкова ціна опускається нижче цього рівня, електростанції "доводиться відключати", а якщо ж ціна на аукціоні залишається вищою, виробництво триває.

Негативна пропозиція вигідна, оскільки система підтримки компенсує різницю між ринковою та гарантованою ціною, завдяки чому виробник отримує дохід навіть у тому випадку, якщо ринкова ціна від’ємна.

Компанія підкреслила, що ці так звані гнучкі пропозиції подаються щодня, незалежно від того, чи очікуються негативні ціни. Такий підхід забезпечує автоматичну реакцію системи на зміну ринкової ситуації та зводить до мінімуму необхідність адміністративного втручання.

Так, у найближчі тижні EDF поступово збільшуватиме обсяг сонячних і вітрових електростанцій, які активно реагують на ринкові цінові сигнали. Мета полягає у формуванні портфеля потужністю 7,4 ГВт, який уже може мати істотний вплив на роботу французької електроенергетичної системи.

Крім того, французький уряд раніше дозволив EDF запитувати скорочення виробництва у разі від’ємних цін для сонячних електростанцій потужністю понад 10 МВт, на відміну від попереднього порогу в 12 МВт.

Варто зазначити, що подібний захід з травня 2025 року діє для трьох морських вітрових електростанцій.

