Сонячні панелі проти інфляції: як Європа переживає найгіршу енергетичну кризу з 2022 року

ЄС набагато краще підготовлений до обмеження постачання енергоносіїв, ніж 4 роки тому.

Європейський ринок електроенергії переживає свій перший серйозний геополітичний стрес-тест з часів енергетичної кризи 2022 року. Поки що він витримує випробування.

Видання Bloomberg повідомляє, що ціни на електроенергію в Німеччині та Франції виявилися набагато стійкішими до потрясінь, спричинених війною на Близькому Сході, ніж ціни на природний газ, і минулого тижня знизилися, попри стрибок цін на нафту.

Високі ціни на енергоносії чотири роки тому спричинили глибокий інфляційний шок, який тривав роками, але цього разу постійні інвестиції в сонячні панелі та вітрогенератори допомагають пом'якшити будь-які серйозні цінові потрясіння. Наразі ринок електроенергії Європи значно більш диверсифікований, ніж ринок нафти, і тому може краще витримати обмеження постачання нафти або газу, свідчать аналітики.

Вищі ціни на нафту та газ посилюють інфляційний тиск, і Євросоюз попереджає, що інфляція може перевищити 3% цього року, якщо війна на Близькому Сході затягнеться. Однак ціни на електроенергію залишаються значно нижчими, ніж чотири роки тому, що може бути буфером, який може допомогти обмежити необхідність подальшого підвищення тарифів.

Відновлювані джерела енергії не тільки знижують середні ціни на електроенергію, але й пом’якшують стрибки цін, зазначають у Rabobank. Без відновлюваних джерел енергії та сезонного падіння попиту європейські ціни на електроенергію вже були б приблизно на третину вищими, ідеться у звіті банку. Відновлювані джерела енергії забезпечують стабільність, оскільки вони не прив'язані до імпортного палива.

Крім того, атомний парк Франції – ключовий стовп європейського енергетичного ринку – знаходиться на набагато міцнішій основі, ніж під час останньої енергетичної кризи, додаючи більше потужностей до мережі.

З середини лютого часто фіксують низькі або навіть негативні ціни на електроенергію під час пікових годин сонячної активності в Німеччині. Через цю динаміку газові електростанції працюють переважно в пікові вечірні години. У Франції та Іспанії також спостерігаються негативні погодинні ціни з початку конфлікту.

Тим не менш, відновлювані джерела енергії та менший сезонний попит не повністю ізолювали ринки. Вечірні ціни – коли сонячна енергія зменшується, а попит залишається відносно високим – різко зросли приблизно втричі від звичайного рівня в кількох країнах. У Нідерландах вечірні ціни на початку цього місяця перевищили 400 євро за мегават-годину (20,2 гривні за кіловат-годину – в Україні діє тариф 4,32 гривні). У Німеччині також спостерігають аналогічні сплески.

Витрати на енергоносії вже були ключовим питанням для політиків, оскільки ціни на електроенергію в регіоні набагато вищі, ніж у США та Китаї. Лідери ЄС мають зустрітися 19 березня, щоб обговорити ринок та шляхи захисту промисловості від зростання цін.

Вплив війни в Ірані на Європу – останні новини

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що Європа не буде імпортувати "жодної молекули" газу чи нафти з Росії попри війну на Близькому Сході. В ЄС робитимуть ставку саме на зростанні частки відновлювальних джерел енергії.

Водночас головна дипломатка ЄС Кая Каллас скептично висловилася щодо тимчасового послаблення санкцій США проти російської нафти. Натомість Євросоюз разом з ООН розглядають можливість створення в Ормузькій протоці аналогу українського "зернового коридору" у Чорному морі.

