Газопровід в Харківській області пошкоджений в результаті авіаудару. Багато людей залишилися без газу.

У Харківській області через пошкодження газопроводу без газопостачання залишилися понад 40 тис.осіб - жителів міста Ізюм.

Про це повідомляти "Оператор ГТС".

Відзначається, що газопровід-відведення в Харківській області пошкоджений в результаті авіаудару.

Станом на 14:55 2 березня через пошкодження газопроводу-відведення співробітники "Оператора ГТС" змушені відключити ГРС Ізюм і Бражківка. Через це припинено газопостачання до міста Ізюм. Без газу залишаться понад 40 тисяч жителів міста.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих в результаті вибуху серед співробітників підприємства немає.

"Транспортування газу буде відновлено після відповідних ремонтних робіт, як тільки їх проведення буде можливо", - повідомили в компанії.

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