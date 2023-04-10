Протягом останньої доби відновлено електропостачання 8 тис. абонентів у Донецькій області, 1 тис.абонентів у Сумській та Харківській областях.

Енергосистема працює без обмежень споживачів електроенергії з резервом потужності.

Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

"Генерація з запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні", - зазначив він.

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За його інформацією, протягом останньої доби відновлено електропостачання 8 тис. абонентів у Донецькій області, 1 тис.абонентів у Сумській та Харківській областях.

Енергосистема України

Станом на ранок понеділка, 3 квітня, через негоду в Київській та Одеській областях були знеструмлені майже 6 тисяч абонентів.

5 квітня 2023 року НЕК "Укренерго" попередило про те, що в Житомирській області можливі обмеження поставок електроенергії через навантаження на обладнання, яке обстріляли російські окупанти.

В "Укренерго" закликають українців економно споживати електроенергію та рівномірно розподіляти користування потужними приладами.

Станом на 7 квітня 2023 року енергосистема із запасом забезпечувала необхідні обсяги електроенергії для потреб споживачів по всій Україні.

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