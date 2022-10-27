Було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях.

Сьогодні, 27 жовтня вночі рашисти знову обстріляли енергетичну інфраструктуру нашої країни.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях. У зв'язку з цим, щоб запобігти перевантаженню мережі сьогодні зранку Диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", - зазначили в компанії.

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Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

"Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти та тримати систему збалансованою", - наголосили в "Укренерго".

Знищення окупантами енергосистеми України:

Російські окупанти свідомо знищують енергосистему України. 10 жовтня 2022 року Росія були зафіксовані масові ракетні влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

У всіх областях України почали відключати світло.

Лише 10 жовтня через ворожі обстріли пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Удари по об'єктах енергетичної інфраструктури не припиняються й досі.

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