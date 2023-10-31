Цю систему почали запроваджувати кілька років тому, до неї вже підключені сотні будинків.

У Києві влада запроваджує систему автоматичного регулювання подачі опалення. Вона збільшуватиме чи зменшуватиме подачу тепла, в залежності від температури на вулиці.

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ 24". За словами мера, нова система регулювання буде реагувати на погодні умови та, відповідно, автоматично зменшувати чи збільшувати подачу тепла не тільки у центральній опалювальній системі, а й індивідуально у будинках.

"Цю систему запровадили кілька років тому. Уже декількасот будинків до неї підключені. Вона автоматично регулює систему індивідуально в кожному будинку", – наголосив Кличко.

Опалювальний сезон у Києві

Зазвичай у Києві, як і по всій Україні, новий опалювальний сезон починається 15-16 жовтня. Тоді Кличко повідомляв, що а запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів

Вже за кілька днів стовпчики термометрів у столиці показували +18. Незважаючи на хорошу погоду, влада вирішила не зупиняти подачу опалення, а звела його до мінімуму.

Зазначимо, що станом на 24 жовтня низка абонентів у столиці все ще залишалися без тепла. Крім того, у КМДА говорили, що більшість житлових будинків міста і всі навчальні заклади оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Через це там автоматично обмежується подача опалення в теплі дні.

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