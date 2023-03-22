У Житомирській та Київській областях можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

У Житомирській та Київській областях можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

"У Житомирській та Київській областях можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури", - сказав міністр.

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Війна і ситуація з енергосистемою України

З жовтня 2022 року окупанти здійснили 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА на енергооб'єкти. Підстанції магістральних мереж були атаковані по 3-4 рази.

Станом на 10 лютого 2023 року країна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей теплоелектростанцій.

Попри всі спроби Росії залишити Україну без електрики і зв'язку, вже 1 березня 2023 року Україна заявила про те, що готова відновити експорт електроенергії до Європи.

9 березня окупанти в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні. Після атаки і пошкоджень енергооб'єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла в Харківській та Житомирській областях.

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