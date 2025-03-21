Два блоки ЗАЕС можна точно повернути українській енергосистемі. Повернути ще чотири блоки - може бути проблемою, додав експерт.

Усі шість блоків Запорізької АЕС сьогодні знаходяться в стані холодного зупину. Детально про стан станції ніхто не знає, оскільки Україна втратила над нею контроль, зазначив енергетичний експерт Володимир Омельченко в інтерв'ю УНІАН.

Наразі на ЗАЕС знаходяться військові російські підрозділи, є дефіцит кваліфікованого персоналу та достатньо значні пошкодження. Заміновано все по периметру станції.

"Ситуація небезпечна, оскільки ЗАЕС контролюють терористичні військові загони Росії. Крім того, Росія постійно умисно пошкоджує лінії електропередач, які заживлюють цю станцію для того, щоб підтримувати в безпеці охолодження ядерного палива й інше обладнання", - зазначив експерт.

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За його словами, у разі, якщо США вдасться досягти повернення станції під український контроль, її не зможуть відразу підключити до української енергомережі, тому що є серйозні проблеми. Втім, поступово підключатимуться кілька блоків.

Експерт каже, що спочатку станцію повинні обстежити мінери, потім експерти, щоб оцінити стан обладнання, бо "росіяни багато ж чого хочуть розкрасти".

"Є взагалі інформація, що вони хочуть частину цінного обладнання на цій станції вивезти з України в Росію. Тому на розмінування, оцінку пошкодження та власне сам новий проєкт перезапуску цієї станції, мабуть, піде не менше, ніж півтора-два роки", - сказав Омельченко.

За його словами, два блоки ЗАЕС можна точно повернути українській енергосистемі. Повернути ще чотири блоки - може бути проблемою.

Якщо ЗАЕС в цілому повернеться в енергосистему України, то можна буде поступово говорити й про інші блоки, каже експерт. Втім, для цього потрібно розробляти проєкт видачі потужності, тобто будувати нові лінії електропередач, тому що зараз значна частина проходить на окупованій території.

Навіть повернення двох блоків буде достатньо для покриття дефіциту в українській енергосистемі. Це значно послабить проблему з енергодефіцитом. Якщо запрацюють всі блоки, то проблема дефіциту електроенергії буде вирішена на багато років.

Якщо Росія збереже контроль над ЗАЕС, то теоретично зможе повноцінно інтегрувати її в свою енергомережу. Втім, МАГАТЕ не дасть на це дозвіл. Можливо, будуть судові позови проти Росії.

Українські АЕС у центрі уваги

У Білому домі за підсумками розмови президентів США та України заявили, що Трамп запропонував Україні "американське володіння" атомними станціями, яке було б "найкращим захистом" для них.

Згодом Зеленський розповів, що під час телефонної розмови з Трампом обговорювалася можливість відновлення роботи Запорізької АЕС. За словами Зеленського, може знадобитися дуже багато кроків, щоби за півтора, два, два з половиною роки станція почала приносити гроші і електрику для людей, якщо буде повернуто над нею контроль України.

В свою чергу міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що вони можуть взяти участь в управлінні українськими електростанціями, якщо це допоможе забезпечити припинення вогню і принести мир.

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