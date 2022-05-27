План, який розробляє Європейська комісія, передбачає заходи щодо обмеження поставок газу для промисловості, і при цьому оминає домогосподарства.

У Євросоюзі розробляється план дій на випадок, якщо Росія вирішить відрізати блок від поставок газу цьогоріч, адже "будь-яка держава може бути наступною".

Про це єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон повідомила в інтерв’ю Financial Times.

За її словами, ЄС зараз намагається закачати якомога більше газу і зможе замінити дві третини поставок Росії цього року, але доведеться зробити більше, раптом станеться якийсь повне припинення поставок.

План, який розробляє Європейська комісія, передбачає заходи щодо обмеження поставок газу для промисловості, і при цьому оминає домогосподарства.

Раніше за відмову сплачувати за російський газ рублями держава-агресор відключила від поставок Польщу, Болгарію та Фінляндію.

"Ми зіткнулися з ситуацією, коли будь-яка держава-член може бути наступною", — сказала Сімсон. "Поки що ми могли подбати про безпеку постачання цих трьох держав-членів, головним чином за допомогою солідарності сусідів".

"Цього року, якщо буде повний зрив, ми готуємо плани на випадок надзвичайних ситуацій", — заявила вона.

На промисловість припадає 27% споживання газу в ЄС, причому найбільшими споживачами є хімічна промисловість, кераміка, харчові продукти та скло. Комісія заявила, що подбає про ланцюги постачання продуктів харчування, безпеки та продуктів для здоров’я.

Цього року ЄС отримав рекордні поставки скрапленого газу, що дозволило почати наповнювати підземні сховища, які на 25 травня були заповнені на 44% проти 36% роком раніше. За словами єврокомісарки, країни швидко нарощують свої можливості для обробки СПГ.

До повномасштабного вторгнення 40% поставок газу до ЄС припадало на російське блакитне паливо. Зараз цей показник знизився до 26%, повідомляє ЄК, а мета до кінця року – 13%.

До того часу країни-члени відкриють або розширять термінали СПГ для перевалки 19 млрд кубометрів на рік. Брюссель очікує більше газу від США та Норвегії та розмовляє з новими постачальниками.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплаті за російський газ в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейських покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані по європейських компаніях і країнах.

28 квітня газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ у рублях. Того ж дня в ЄС підкреслили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

За новим механізмом, європейські компанії будуть продовжувати платити за імпорт газу на відкриті в "Газпромбанку" рахунки в євро або доларах. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім автоматично конвертуватиме ці кошти в рублі на другому рахунку, відкритому на ім'я компаній. Ця автоматична конвертація не буде залучати Центральний банк Росії, який знаходиться під санкціями ЄС.

12 травня видання Bloomberg повідомило, що ще десять європейських покупців газу відкрили рахунки в "Газпромбанку", що подвоїло загальну кількість клієнтів, які готуються платити за російський газ рублями, як того вимагав президент РФ Володимир Путін.

Вас також можуть зацікавити новини: