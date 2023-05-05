Через технологічні порушення є відключення електроенергії на Київщині.

Зранку росіяни обстріляли електростанцію на Донеччині, аварійно відключено один енергоблок.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, зазначивши при цьому, що через обстріли окупантів залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це доволяє безпекова ситуація.

"Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. Зокрема, станом на ранок після артилерійського удару по одному з енергетичних об'єктів на Донеччині було аварійне відключення енергоблоку ТЕС. Знеструмлено вугільну шахту", - йдеться у повідомленні.

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"Є відключення електроенергії на Київщині. В Ірпінському районі через через технологічні порушення без світла - понад 18 тисяч абонентів", - додали у прес-службі, зазначивши при цьому, що нергетична система працює без обмежень, із резервом потужності.

Ситуація на Донеччині

4 травня 2023 року на Донеччині було знищено 133 окупанти та уражено вісім ворожих складів боєкомплектів. Також було знищено дві станції радіоелектронної боротьби, дві САУ, дві гаубиці, одну БМП та вісім складів боєкомплектів.

Ворог досі має достатній запас боєприпасів, проте наші захисники роблять все для того, щоб цих запасів ставало менше. Збройні сили України "затрофеїли" багато новітньої техніки окупантів, через що наразі спостерігається використання ворогом застарілої техніки.

За добу Сили оборони України відбили близько 50 ворожих атак, противник зосереджується на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

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