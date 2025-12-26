За словами Віталія Зайченка, РФ плюс-мінус кожні десять днів атакує українську енергетику.

Росія готується до чергової атаки на енергосистему України, заявив в ефірі телемарафону голова "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Так завжди буває, ми це бачимо ще з початку осені, що плюс-мінус кожні 10 днів відбувається масована атака на енергосистему", - підкреслив очільник диспетчера енергосистеми.

Зайченко додав, що після кожної атаки ворога енергетики вимушені застосовувати аварійні відключення для того, аби збалансувати енергосистему.

Відео дня

"Після атаки досить важко збалансувати систему, доводиться застосовувати графіки аварійних відключень. На сьогоднішній момент таких відключень немає. Діють графіки обмеження потужності для промисловості і також діють графіки погодинних відключень, на жаль, досить різні по всій території України, від однієї до трьох з половиною черг", - підсумував очільник "Укренерго".

Атаки РФ на енергосистему

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Росія вдев’яте з початку року масовано атакувала енергосистему України. За словами президента Володимира Зеленського, під час обстрілу енергетики ворог запустив по Україні понад 650 дронів та десятки ракет.

Напередодні Різдва російська армія знову вгатила по енергетичних об’єктах України, частково залишивши без світла п'ять областей.

Різдво не стало перешкодою для продовження енергетичного терору. В ніч на 25 грудня ворог вчергове вгатив по енергетичних об’єктах, частково залишивши без світла чотири області.

