Росія на Різдво частково залишила без світла чотири області України

Росія в ніч на 25 грудня вчергове атакувала українську енергетику. Внаслідок ударів частково залишилися без світла чотири області, повідомив на брифінгу державний секретар Міністерства енергетики Сергій Суярко.

"У різдвяну ніч ворог продовжував атаки на українську енергетику. Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині", - розповів Суярко.

За його словами, енергетики роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та, відповідно, поновити електропостачання. Він додав, що аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У Міненерго зазначили, що через наслідки попередніх російських обстрілів залишаються знеструмлені споживачі і на Одещині.

За словами Суярко, 25 грудня в усіх регіонах України будуть почергово відключати світло, а промисловість має обмежити споживання електроенергії до визначеного ліміту, оскільки будуть застосовуватися графіки обмеження потужності. Він також нагадав, що актуальні графіки відключень можна переглянути на сайтах обленерго.

23 грудня Росія здійснила дев’яту з початку року масовану атаку на енергосистему України. За словами президента Володимира Зеленського, під час сьогоднішнього обстрілу енергетики ворог запустив по Україні понад 650 дронів та десятки ракет.

Через ворожу атаку у низці областей та Києві застосовувалися екстрені відключення. В Міненерго тоді повідомили, що внаслідок ворожої атаки три області залишилися без електропостачання.

Напередодні Різдва російська армія знову вгатила по енергетичних об’єктах України, частково залишивши без світла п'ять областей.

