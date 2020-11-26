Віцепрезидент НАЕК «Енергоатом» підкреслив, що Україна має всі ресурси та можливості для розбудови власної атомної генерації

Віцепрезидент ДП «НАЕК «Енергоатом» Герман Галущенко в ефірі програми «Час:Онлайн» на 5 каналі розповів про пошук шляхів виводу компанії з фінансової кризи, в якій вона опинилася через астрономічну заборгованість енергоринку перед нею (станом на кінець листопада Енергоатому заборгували понад 24 млрд грн), про плани НАЕК експортувати власну електроенергію до країн ЄС, а також інші амбітні проекти Енергоатома, серед яких – проєкт будівництва 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Галущенко нагадав: попри загальне прагнення країн світу до збільшення частки енергії з відновлюваних джерел, держави продовжують будувати атомні електростанції. Наприклад, Польща запросила фахівців американської компанії Westinghouse, які вже розробили величезний проєкт будівництва нової АЕС.

«Атомна енергетика фактично переживає ренесанс в усьому світі. І Україна може бути тут флагманом, – упевнений віцепрезидент НАЕК «Енергоатом». – Чому? Відповідь проста: атомна енергія – найдешевша, найбезпечніша й екологічно чиста. До того ж вона є запорукою розвитку високих технологій, які завжди дають поштовх для промислового виробництва в державі».

За словами Германа Галущенка, будівництво нових енергоблоків атомних станцій – це не тільки розвиток науки й інноваційних технологій, а й створення тисяч додаткових робочих місць та стабільних замовлень для вітчизняних промислових підприємств. Цей процес називається локалізацією виробництва. Та найголовніше – що саме атомна енергетика здатна стабільно забезпечувати електроенергією велику кількість споживачів, підкреслив віцепрезидент Енергоатома

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Автор: УНІАН