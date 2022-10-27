У четвер, 27 жовтня, державний трейдер "Енергетична компанія України" здійснив перший тестовий імпорт електроенергії з Європи.
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Тестовий імпорт електроенергії відбувся зі Словаччини. Його потужність склала 1 МВт.
"Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну – це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження", – наголосив генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко.
Зазначається, що право на імпорт "Енергетична компанія України" отримала в результаті відкритого аукціону з доступу до міждержавних електромереж. Його у вівторо, 25 жовтня, провів оператор національної системи передачі НЕК "Укренерго".
Атаки РФ на українську енергосистему
З початку повномасштабного вторгнення в Україну збройні сили Російської Федерації здійснили 85 атак на об’єкти електроенергетики України. 51 таку атаку окупанти вчинили у жовтні. Внаслідок подібних ударів в багатьох регіонах запровадили графіки вимкнення електроенергії.
Свідомо обмежити споживання електроенергії українців закликав і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що російські терористи створили нашим енергетикам такі складні умови, яких ніхто у Європі ще не бачив.