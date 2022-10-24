Зараз цей потенціал експорту електроенергії - на рівні до 2,5 ГВт.

Україна в найближчі роки здатна збільшити експорт електроенергії до Європейського Союзу до 6 ГВт.

Про це під час відкриття V українсько-німецького економічного форуму заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що до війни 70% виробленої електроенергії в Україні були "чистою" енергією - її виробляли за рахунок атомної, гідро і відновлюваної генерації.

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"Ми зараз маємо потенціал експорту електроенергії на рівні до 2,5 ГВт і вже в найближчі роки можемо збільшити цей потенціал до 6 ГВт. Маємо потенціал до створення водневої екосистеми. Україна посідає друге місце в Європі після Норвегії за обсягами покладів природного газу. Українські газосховища - найбільші в Європі й можуть служити своєрідним "газовим сейфом", яким будуть користуватися європейські компанії. Так ми посилимо енергетичну безпеку ЄС, покладемо край російському газовому шантажу, дамо Європейському бізнесу ресурси для розвитку", — зазначив він.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.

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