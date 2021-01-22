Імпорт з Росії та Білорусі становить майже по 36% від усіх витрат.

Україна в січні-грудні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів до 3,396 мільярда доларів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Читайте такожЗа три-п'ять років: Шмигаль пообіцяв "колосальне зростання видобутку газу" в УкраїніВідповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

Згідно з даними митниці, імпорт нафтопродуктів з Росії становить 1,227 мільярда доларів (36% від усіх витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі – 1,216 мільярда доларів (35,8%), з Литви – 395,8 мільйона доларів (11,6%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 557 мільйонів доларів.

Також повідомляється, що у 2020 році в Україну було ввезено 8,023 мільйона тонн нафтопродуктів, що на 4,7% менше, ніж у 2019 році (8,427 мільйона тонн).

Що цьому передувало

У 2019 році валютні витрати на імпорт нафтопродуктів в Україну скоротилися на 6,7% - до 5,315 мільярда доларів, тоді як у 2018 році імпорт нафтопродуктів в Україну зріс на 31% - до 5,5 мільярда доларів.

У квітні 2020 року через пандемію коронавірусу вартість нафти марки Brent впала до рекордного значення - нижче 20 доларів за барель.

До кінця грудня її вартість зросла до 47 доларів за барель.

У той час як у 2019 році вартість нафти зазначеної марки перебувала на рівні 60-70 доларів за барель.

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Автор: Бредіхіна Ганна