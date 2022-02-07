За січень Україна імпортувала 44,8 млн куб. м газу, експорт і реекспорт склали 178 млн куб. м.

Україна в січні 2022 року експортувала в 4 рази більше газу, ніж закупила.

Як повідомляє прес-служба "Оператора ГТС" у Facebook, за вказаний місяць Україна імпортувала 44,8 млн куб. м газу, експорт і реекспорт склали 178 млн куб. м.

Основним постачальником залишається Угорщина, з якої надійшло 32,2 млн куб.м газу, або 70% від загальних обсягів. Також відновився імпорт зі Словаччини на рівні 12,1 млн куб. м, імпорт з Польщі склав 0,5 млн куб. м.

Експорт і реекспорт газу з України в країни Європи скоротилися на 25% в порівнянні з січнем 2021 року і склали 178 млн куб. м.

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До Угорщини було вивезено 155 млн куб. м, до Словаччини - 14,1 млн куб. м, до Польщі - 0,7 млн куб. м. також відновився експорт у балканському напрямку — до Румунії експортували 8,3 млн куб. м.

Ситуація з газом:

У 2021 році обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу в Україну склав 2,6 млрд куб.м, що в 6 разів менше, ніж у 2020 році.

НАК "Нафтогаз України" планує в лютому імпортувати близько 300 млн кубометрів газу з країн Європи.

1 лютого Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.