Низькі запаси вугілля можуть призвести до кризової ситуації взимку, як це вже було в опалювальний період 2020-2021 років.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становлять 803 тисячі тонн, що в 3,2 рази менше, ніж на аналогічну дату минулого року, що ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону, якщо темпи накопичення вугілля не будуть збільшені.

Згідно з даними Міністерства енергетики, станом на 4 серпня запаси антрацитового вугілля становлять 255 тис.тонн, що 25% менше, ніж минулого року.

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Запаси вугілля газової марки складають 548 тис. тонн, що в 3,9 рази менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Запаси вугілля: що необхідно знати

У середині липня через брак палива були відключені 14 енергоблоків на ТЕЦ і ТЕС, а через виведення в аварійний ремонт не працювали ще 9 енергоблоків теплових станцій. У роботі залишалися 35 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов закликав не турбуватися через масову зупинку теплових енергоблоків і запевнив що "все буде добре".

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала найбільших в Україні виробників теплової енергії на 6 млн грн через низькі запаси вугілля в зимовий період 2020-2021 років, що призвело до виникнення кризової ситуації на ринку електроенергії.

Станом на 16 липня загальні запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС і ТЕЦ склали 1,1 млн тонн, що менше планового показника.

Автор: Ігор Орел