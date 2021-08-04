Місцева влада тепер фактично визначатиме, які суми люди отримають за тепло і гарячу воду в платіжках.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в цьому опалювальному сезоні розмір платіжок за опалення та гарячу воду залежатиме від рішень місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання уряду.

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"Місцеві керівники тепер фактично визначатимуть, які суми люди отримають за тепло і гарячу воду в платіжках. Тому закликаю комунальні підприємства, якими займається місцева влада, переходити на трирічний контракт від "Нафтогаз України" за ціною 7,42 гривні за кубічний метр з ПДВ", - сказав він.

За словами прем'єра, така ціна діятиме цілий рік, незалежно від коливання на газових ринках.

Тарифи на опалення: що необхідно знати

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян буде відображено новий рядок з авансовим платежем.

Тепловики заявили, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств – ні.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що на сьогодні вже підняли вартість своїх послуг теплокомуненерго у Чернівцях, це 75% зростання вартості постачання теплоносіїв та гарячої води.

За його словами, також, згідно з розрахунками, зростання тарифів теплокомуненерго очікується в Полтаві на 36%, у Кременчуці Полтавської області – на 53%, в Одесі – на 56%, у Тернополі – на 70%, у Старокостянтинові Хмельницької області – на 63%.

В середньому зростання вартості на послуги теплокомуненерго по країні складе приблизно 40%, 50% і 60%.

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з Державного на місцевий рівень.

Автор: Ганна Бредіхіна