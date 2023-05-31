Енергетики закликають перенести споживання електоприладів ввечері на інші години доби.

В Україні обсягів виробництва електрики достатньо для покриття потреб, але у вечірні години українців закликають перенести використання електроприладів на інші періоди доби.

Як повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго", є потреба у зменшенні навантаження на енергосистему у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00, оскільки через масштабність та складність завданих окупантами пошкоджень, ремонтні роботи вимагають багато ресурсів та є більш тривалими

"Зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00, та полегшити балансування може кожен, розумно споживаючи електроенергію: переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно та вимикайте світло, виходячи з кімнати", - розповіли у прес-службі.

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Крім того, зараз триває активна ремонтна кампанія на всіх енергооб’єктах, пошкоджених під час 15 масованих хвиль ракетних ударів та 18 потужних дронових атак.

Атака на Київ та відключення світла

В ніч на 30 травня окупанти здійснили масовану атаку на Київ під час якої українська ППО знищила 29 із 31 запущених БПЛА. Внаслідок нічної атаки, одна людина загинула, 11 постраждали.

У декількох районах столиці було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Відключення діяли у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах столиці.

По всій країні були відключення світла. Того ж дня з'явилася інформація, що аварійне відключення світла в Україні не виключає фактор зовнішнього втручання. Міненерго вже створило спеціальну комісію для розслідування всіх обставин.

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