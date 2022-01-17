Експерт допускає відключення споживачів від газу у разі дефіциту.

Дефіцит газу в Україні до кінця опалювального сезону складе мінімум 2 млрд куб. м, а отже, потрібно буде імпортувати дорогий газ з Європи.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала енергетичний експерт, екс-виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець.

За її словами, з початку осінньо-зимового періоду з підземних сховищ газу (ПСГ) відібрано 6,0 млрд куб. м, у сховищах залишається 12,2 млрд куб. м, з яких: 4,7 млрд куб. м - технологічний мінімум газу, який неможливо підняти з ПГС, 0,9 млрд куб. м – зберігається в режимі "митний склад" і 6,6 млрд куб. м - залишається для внутрішнього споживання.

"Дефіцит природного газу в I кварталі 2022 року становить мінімум 2 млрд куб. м. Україна не зможе обійтись без його імпорту для покриття пікових навантажень в опалювальний період, обумовлених низькими температурами повітря", - зазначила вона.

Буславець також повідомила, що НАК "Нафтогаз України" перебуває в глибокому фінансовому дефіциті, тому коштів на імпорт газу немає.

"Імовірно, державі доведеться шукати для компанії ці кошти, а це від 2 до 3 млрд доларів, залежно від актуальної ціни газу", - пояснила вона.

Експерт вважає, що якщо кошти не будуть знайдені, або не вистачить імпортних потужностей з Євросоюзу, "Нафтогаз" не зможе забезпечити достатній імпорт газу для покриття добових дефіцитів, а отже будуть обмежувати споживання промислових споживачів, або взагалі відключати.

Також вона припустила обмеження постачання газу для теплоелектроцентралей і котелень, або навіть відбір російського газу з транзитного потоку, що обов’язково буде використано РФ для зупинення транзиту територією України та розірвання діючого транзитного контракту з відповідними фінансовими, економічними, політичними наслідками.

Читайте такожВ українських сховищах залишається все менше газу: темпи викачування змінили

Як повідомляв УНІАН, до початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб. м газу.

В НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які стикнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Вас також можуть зацікавити новини: