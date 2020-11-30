Пролобійовані українською командою, зокрема, представниками "Нафтогазу України" нові санкції США проти компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2", остаточно поховають російський проект.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Видання нагадало, що команда Нафтогазу протягом чотирьох років намагалася переконати адміністрацію Трампа і лідерів Конгресу в необхідності зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2». Лобіювання українців і підтримка з боку сенатора Теда Круза, а також інших скептиків щодо Росії в Конгресі призвели до введення США в грудні минулого року санкцій проти трубоукладачів. В результаті роботи по "Північному потоку-2" були припинені, коли залишалося приблизно 100 миль до завершення. Однак прихильники проекту трубопроводу намагаються відновити роботу. Зокрема, в суботу представник Nord Stream 2 AG повідомив німецькій радіостанції NDR, що будівництво Північного потоку - 2 відновиться на початку грудня з ділянки довжиною 1,6 милі у водах Німеччини.

У той же час українські лобісти змогли домогтися включення в законопроект про витрати на оборону додаткових санкцій проти компаній, що займаються завершенням будівництва російського газопроводу. У разі схвалення законопроекту Конгресом США санкції набудуть чинності до кінця року. Вони націлені на компанії, які будуть страхувати, тестувати, інспектувати і сертифікувати трубопровід.

"Нові санкції стануть" останнім цвяхом в суть цього проекту«, - сказав Вадим Гламаздін, представник НАК»Нафтогаз України". "Коли ці санкції будуть остаточно затверджені і стануть законом, не буде практичного способу побудувати цей трубопровід», - підкреслив він.

Видання зазначає, що законопроект повинен бути прийнятий до закінчення поточної сесії Конгресу.

Нагадаємо, Північний потік-2 - російський газопровід, який прокладається по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини в обхід України, Польщі, Білорусі та інших транзитних держав. Пропускна спроможність газопроводу - 55 млрд кубометрів газу на рік. Його будівництво планували завершити до кінця 2019 року.

У грудні 2019 року США ввели санкції щодо трубоукладачів «Північного потоку-2». Швейцарсько-нідерландська компанія Allseas зупинила роботи на магістралі. У відповідь на це в «Газпромі» заявили, що будівництво газопроводу буде завершено російськими потужностями. Пізніше "Газпром" вивів зі структури своєї власності трубоукладач "академік Черський". Судно називають єдиним трубоукладачем, який здатний завершити будівництво «Північного-потоку-2».

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Автор: УНІАН