За словами Немчинова, реалізацію Програми 20/20 можна назвати проваленою.

АТ «Укргазвидобування» у рамках реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі 20/20 (Програма 20/20) отримало 70 мільярдів гривень інвестицій, але обсяг видобутку газу компанії наростити не вдалося.

Про це заявив Максим Немчинов, заступник міністра енергетики України під час обговорення стану виконання Програми 20/20 в ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

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«Ми отримали від Служби безпеки України інформацію, що УГВ (Укргазвидобування – прим.) за останні п'ять років отримало на заходи, пов'язані з інтенсифікацією видобутку та буріння нових свердловин, 70 мільярдів гривень, але приросту видобутку, на жаль, не відбулося», - сказав він.

За словами Немчинова, реалізацію Програми 20/20 можна назвати проваленою, оскільки її результатом стало зменшення обсягів видобутку природного газу державною компанією «Укргазвидобування», при тому, що приватні підприємства змогли наростити видобуток ресурсу.

«Щось не те відбувалося в «Укргазвидобуванні» впродовж 2017-2018 років з точки зору управління і ефективності впровадження тих заходів, які було заплановано Концепцією. Паралельно приватні підприємства показують зовсім інший результат», - сказав заступник Міністра.

Немчинов зазначив, що прогнозований об'єм видобутку природного газу у 2020 році буде на півмільярда кубометрів менший за показник попереднього року і це падіння відбувається через невиконання Програми 20/20.

«На думку Міненерго, основними причинами невиконання концепції є відсутність відповідного контролю та управління з боку НАК «Нафтогаз України» над дочірніми підприємствами «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», а саме за виконанням пошуково-розвідувальних робіт, буріння, розробки родовищ, залучення інвестицій, приросту видобутку», - додав заступник Міністра.

Він наголосив, що деякі рішення наглядової ради «Нафтогазу» суперечили цілям, які були визначені постановами Кабінету міністрів, а «Укргазвидобування» неефективно освоювало рекордні обсяги грошових коштів.

Немчинов увійшов до складу спеціально створеної Міжвідомчої робочої групи в Кабінеті міністрів України, головним завданням якої є з'ясування причин падіння обсягів вітчизняного видобутку природного газу, передбачених Концепцією розвитку газовидобувної галузі України 20/20.

До складу Міжвідомчої робочої групи увійшли Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та його перший заступник, заступники Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Голови Держгеонадр, Голови Держаудитслужби, а також представники НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування» та Асоціації газовидобувних компаній України.

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Автор: УНІАН