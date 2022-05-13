Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальної політики Андрій Герус зазначив, що ціни на бензин і дизельне пальне вище 45 грн за 1 л вже мають ознаки спекулювання.

Ситуація з пальним в Україні покращиться під кінець травня.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальної політики Андрій Герус в ефірі інформаційного телемарафону.

"Декілька тижнів треба з терпінням віднестися і трошки більш економно. Ми очікуємо, що під кінець травня ситуація покращиться і вже буде видно у практичній площині", - сказав він.

За словами Геруса, до цього часу буде більше бензину і дизелю, та нафтопродуктів. Що стосується ціни, то на сьогоднішній день діє гранична вартість, по якій повинно продаватися пальне. А перевищення цієї планки є зловживанням з боку заправок.

"Звичайно є мережі АЗС, які це порушують. Думаю, що буде якась реакція зі сторони Кабміну і Міністерства економіки, яке розраховувало цю ціну. Правила повинні бути для всіх", - підкреслив депутат.

Герус зазначив, що ціни на бензин і дизельне пальне вище 45 гривень за 1 літр вже мають ознаки спекулювання, бо є вищі граничних.

При цьому він додав, що на 90% питання нестачі пального залежить від інфраструктури та доставки цього ресурсу з Європи в Україну, і тільки 10-20% - це питання ціни.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою розв'язати питання дефіциту пального 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на відпуск пального у розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

На думку експертів, дефіцит нафтопродуктів буде, допоки триває війна та жорстке цінове регулювання.

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