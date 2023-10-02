Від того, скільки використаємо блакитного палива в цей період будуть залежати майбутні газові платіжки.

З початком жовтня в Україні розпочався новий газовий рік, який триватиме до 30 вересня 2024 року. Саме від того, скільки домогосподарство використає блакитного палива за цей період будуть залежати суми, внесені у платіжку за газ.

Національний оператор держкомпанія "Газорозподільні мережі України" пояснює, що суми до сплати за послуги розподілу газу – індивідуальні.

Упродовж календарного року домогосподарство розраховується за об’єм спожитого "блакитного палива" у минулому газовому році. Тобто:

Відео дня

- У 2023 році – за обсяг з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року.

- У 2024 році – за обсяг з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року.

- У 2025 році – за обсяг з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року.

Формула розрахунку така: сукупний обсяг спожитого газу ділимо на 12 місяців. Отриману цифру множимо на тариф на розподіл газу, встановлений для конкретної території. Результат – щомісячна сума до сплати в календарному році.

Споживачам не варто забувати про необхідність своєчасної передачі показників газу з 1 по 5 число щомісяця. Навіть якщо в будинку ніхто не проживає або газ не використовується все одно потрібно передавати незмінні показники лічильника. В іншому випадку газопостачальна компанія буде нараховувати спожиті обсяги за нормативними показники, які можуть бути більшими за реальне споживання.

Платіжки за газ

Українці можуть зменшити платіжку за газ. За підрахунками УНІАН, у 2024 році деякі українці платитимуть менше за розподіл газу тому, що мільйони українців тимчасово або надовго виїхали зі своїх домівок, а отже менше користувались блакитним пальним. За умови, що мешканці не забували передавати показники лічильника, нарахування у наступному році мають зменшитися в середньому на 10-50% в залежності від того, скільки саме не проживали в оселі та в залежності від тарифів газорозподільної компанії.

З 1 жовтня 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запровадила зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.

Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

Платіжки стануть меншими, оскільки мінімальну плату за розподіл газу знижено.

За даними УНІАН, кожна газорозподільча компанія самостійно визначатиме мінімальну плату для помешкання яке не користується або частково не користується газом.

Вас також можуть зацікавити новини: