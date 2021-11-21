Вугілля призначене для потреб державних ТЕС "Центренерго".

В Україну прибуло перше з семи суден з вугіллям зі США і Колумбії.

Про це повідомляє прес-служба енергетичного холдингу ДТЕК, який законтрактував відповідні обсяги палива.

Зазначається, що судно класу "Панамакс" причалило в порт "Південний" і призначено для потреб державних теплоелектростанцій (ТЕС) "Центренерго". Обсяг першої поставки становить 60,5 тис. т.

За інформацією компанії, ДТЕК домовився з міжнародними постачальниками про імпорт в Україну 7 суднових партій з вугіллям. Йдеться про 5 поставок з США і 2 - з Колумбії. Обсяг кожної суднової партії становить від 40 до 75 тис. т. Сумарний обсяг договірних поставок, передбачених для покриття потреб українських ТЕС, становить майже 470 тис. т.

Читайте такожПостачання електроенергії з Білорусі в Україну відновлено: названо причинуОчікується, що всі суднові партії прибудуть в Україну протягом листопада 2021 – січня 2022 року. Наступні партії очікуються в кінці листопада, 4 грудня і 1 січня. Всі вони призначені для потреб ТЕС компанії "ДТЕК Енерго".

За інформацією прес-служби, крім суднових поставок, компанія імпортує вугілля з Польщі. У серпні "ДТЕК Енерго" підписало дві угоди на поставку сукупно 340 тис.т. енергетичного вугілля з Польщі.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну. Крім того, РФ заблокувала поставки вугілля в Україну з Казахстану.

3 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пройти зимовий період планується за рахунок вітчизняної атомної енергетики. Також він зазначив, що уряд координує закупівлю вугілля, а Міненерго активізує його власний видобуток. За даними Міненерго, Україна має контракти на поставку вугілля з Польщі, Казахстану і Південно-Африканської Республіки.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала 7 кораблів з вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період. За словами президента Володимира Зеленського, цим вугіллям буде повністю закрита потреба енергетичної галузі до кінця року.

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Автор: Ганна Бредіхіна