Шмигаль очікує, що вітчизняна енергосистема вийде на стандартні параметри роботи.

Уряд очікує, що сім кораблів з вугіллям прибудуть в Україну наприкінці листопада або на початку грудня.

Про це під час брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожВ Україну йдуть п'ять суден з вугіллям із США

"Вугільні станції працюють, але зараз йде режим економії вугілля, що знаходиться на складах, в очікуванні тих семи кораблів, які везуть вугілля в Україну. В принципі, ми очікуємо, що до кінця цього місяця – на початку наступного місяця вугілля в Україні вже буде, і ми вийдемо на стандартні параметри", - сказав він.

Зупинка експорту енергетичного вугілля в Україну:

Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада. Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і Т (худий). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) і "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

За інформацією учасників ринку, заборона не поширюється на коксівне вугілля, а стосується тільки вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна в листопаді вже має контракти на поставку вугілля з Польщі, Казахстану і Південно-Африканської Республіки на тлі припинення поставок енергетичного вугілля з РФ.

Також велися переговори з постачальниками з США.

Компанія ДТЕК зафрахтувала 7 кораблів з вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період.

2 листопада 2021 року з'явилася інформація про те, що в українські порти зі Сполучених Штатів Америки по морю йдуть судна з вугіллям загальним обсягом приблизно 280 тис. тонн.

Автор: Дмитро Шварц