"Енергетична бідність" у Європі загрожує мільйонам людей через зростання цін на газ і інші енергоносії, попереджають у Єврокомісії.

Стрімке зростання цін на енергоносії в Євросоюзі може спричинити посилення бідності в Європі.

Про це заявив єврокомісар із питань працевлаштування Ніколя Шміт, пише DW.

За його словами, мільйони людей вже зіткнулися з "енергетичною бідністю", і ця кількість може зрости, адже дедалі більше людей не можуть собі дозволити належно обігрівати свої помешкання.

Шміт зазначив, що Єврокомісія хоч і може допомогти країнам-членам ЄС обмежити вплив нинішніх високих цін на енергоносії на громадян, але в першу чергу це залежить від національних урядів.

Раніше заступник речника уряду Німеччини Мартіна Фіц заявила, що країнам Європи важливо діяти злагоджено та в рамках чинних правил для внутрішнього ринку ЄС.

Очікується, що ціни на енергоносії та короткострокові можливі рішення будуть обговорюватися на саміті ЄС наступного тижня.

Європейська конфедерація профспілок ETUC ще у вересні висловила побоювання, що понад 2,7 мільйона людей у ​​Європі не можуть дозволити собі належним чином обігрівати свої будинки, попри те, що вони мають роботу.

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Ціни на газ в Європі

Нагадаємо, оптові ціни на газ у Європі цього року зросли більш ніж утричі. Зокрема, 6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

Також подорожчало вугілля та нафта. Очікується, що ці подорожчання енергоносіїв відіб'ється на рахунках споживачів уже найближчими місяцями. Зниження цін на газ очікується не раніше квітня 2022 року.

13 жовтня Європейська комісія представила план дій щодо пом'якшення наслідків збільшення цін на енергоносії в Європі. Для усунення наслідків підвищення цін на енергоносії та підвищення стійкості в майбутньому країни ЄС можуть використовувати низку інструментів, серед яких підтримка домогосподарств, держдопомога компаніям та цільове зниження податків. Крім того, передбачається підтримка інвестицій у відновлювані джерела енергії та енергоефективність, вивчення зберігання енергії та закупівля газу.

Автор: Олександр Топчій