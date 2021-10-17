Потрібно боротися з убогістю та нерівністю, вважає генсек ООН.

Минулого року додатково 120 млн осіб опинилися за межею бідності, а зростання показників злиднів спостерігається вперше за 20 років.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш з нагоди міжнародного дня боротьби за ліквідацію злиднів, який відзначають 17 жовтня, передають "Новини ООН".

За словами Гутерріша, це пов'язано насамперед з пандемією, боротьба з якою найбільш негативним чином відбилася на економіках країн світу.

"Нерівномірне відновлення ще відчутніше збільшує нерівність між глобальною Північчю і Півднем. А тим часом сьогодні, коли солідарність потрібна як ніколи, ми не бачимо її прояву", – сказав глава ООН.

Гутерріш вважає, що необхідно вести боротьбу на два фронти, борючись з убогістю і нерівністю, і перш за все – з несправедливим розподілом вакцин, яке призводить до подальшого поширення вірусу і продовжує економічний спад.

Читайте такожСвіт близький до ядерного знищення – генсек ООН"Нам треба терміново покласти край цьому, впоратися з борговою кризою і забезпечити, щоб найбільш нужденні країни отримали інвестиції, що дозволяють їм відновитися (після кризи – Ред.)", – переконаний глава ООН.

Генеральний секретар запропонував конкретні шляхи виходу з ситуації, що створилася, закликавши країни проявляти політичну волю і розширювати партнерські відносини, щоб до 2030 року домогтися соціальної захищеності кожного члена суспільства.

При цьому він запропонував вкладати більше коштів у перекваліфікацію трудящих, щоб забезпечити кадри для сектора "зеленої економіки", який зростає.

"Ми також повинні інвестувати в гідні робочі місця у сфері послуг з догляду, а це допоможе просунутися на шляху боротьби з нерівністю і забезпечити догляд всім нужденним такої підтримки", – вважає глава ООН.

Генсек ООН також привернув увагу до становища вразливих груп населення, в тому числі жінок, які в результаті пандемії постраждали більше ніж чоловіки.

Він запропонував надавати адресну допомогу жінкам-підприємцям, боротися з неформальною зайнятістю, а також приділяти більше уваги питанням освіти, соціального захисту, медичного страхування для дітей та охорони здоров'я в цілому і скорочувати розрив у доступі до цифрових технологій.

Антоніу Гутерріш говорив, що здорове харчування недоступне майже половині населення планети – трьом мільярдам людей. Генсек ООН додав, що у 2020 році понад 800 млн людей у світі голодували.

Що потрібно знати про Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів – довідка УНІАН

Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів відзначають 17 жовтня, оскільки в цей день 1987 року тисячі людей зібралися в Палаці Шайо в Парижі (де в 1948 році прийняли Загальну декларацію прав людини), щоб вшанувати пам'ять жертв крайніх злиднів, насильства і голоду.

Учасники цієї зустрічі проголосили бідність порушенням прав людини і обіцяли боротися з нею. Ці обіцянки були висічені на камені, копії якого виставлені в різних куточках планети, в тому числі в саду штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.

Автор: Тамара Отовська