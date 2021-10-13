За останні кілька тижнів ціна на газ побила всі рекорди.

Єврокомісія "оголосила війну" різкому зростанню світових цін на енергоносії. Рішення містить ряд заходів.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії

Для усунення наслідків підвищення цін на енергоносії та підвищення стійкості в майбутньому країни ЄС можуть використовувати ряд інструментів, серед яких підтримка домогосподарств, держдопомога компаніям та цільове зниження податків. Крім того, підтримка інвестицій у відновлювані джерела енергії та енергоефективність, вивчення зберігання енергії та закупівля газу.

"Водночас ми визначаємо інші середньострокові заходи, щоб наша енергетична система була стійкішою й гнучкішою, щоб протистояти будь-якій волатильності в майбутньому протягом перехідного періоду. Нинішня ситуація є винятковою, і внутрішній енергетичний ринок добре служив нам останні 20 років. Але ми повинні бути впевнені, що він продовжить робити це й в майбутньому, реалізуючи Європейський зелений курс, підвищуючи нашу енергетичну незалежність та досягаючи наших кліматичних цілей", - заявила комісар з енергетики кадрі Сімсон.

Читайте такожЗа рік ціна імпортного газу в Україні зросла у 3,8 рази: скільки блакитне паливо коштувало у вересніТаким чином, ЄС продовжить розвивати ефективну енергетичну систему, збільшивши частку відновлюваних джерел енергії. Згідно з поточними даними, газ все ще сильно впливає на ціну на електроенергію.

"На загальну думку, поточна модель граничного ціноутворення є найбільш ефективною, але необхідний подальший аналіз", - йдеться в повідомленні.

Також країни-члени ЄС звернули увагу на важливість газових сховищ. На цей час в ЄС є сховища на більш ніж на 20% від річного споживання газу.

Ціни на газ та реакція ЄС

П'ять країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ.

Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Крім того, рекордно високими є й ціни на вугілля. З початку року його вартість зросла вдвічі – до 200 доларів за тонну.

Станом на 6 жовтня, газ у Європі продавали майже по 2 тисячі доларів за тисячу кубів, що стало абсолютним рекордом.

Автор: Анастасія Горбачова