В українській енергосистемі спостерігається "величезний" дефіцит електрогенерації.

В результаті недавньої ракетної атаки ворога в українській енергосистемі виник "величезний" дефіцит генерації. Про це заявив гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, в даний час ряд ТЕС не працюють через серйозні пошкодження. Коваленко не готовий давати прогнози про строки відновлення.

"Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати", – заявив він.

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Щоб стан системи не погіршився, регіональні оператори будуть застосовувати екстрені відключення споживачів. При цьому критична інфраструктура залишиться з електроживленням.

"Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", – підкреслив Коваленко.

Ракетний обстріл 14 Січня

У суботу російський агресор здійснив новий масований обстріл ракетами Української енергетичної інфраструктури. Український ППО збила 25 з 38 запущених ракет різних типів.

За даними ДТЕК, російська ракета потрапила в турбінне відділення енергоблоку однією з ТЕС, заподіявши значні руйнування.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що в результаті цієї атаки серйозно пошкоджено кілька об'єктів енергетики. Найскладніша ситуація склалася на Харківщині та в столичному регіоні.

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