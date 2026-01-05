Ціни на нафту незвично реагують на спецоперацію США у Венесуелі

Аналітики вважають, що перебої в експорті нафти з Венесуели матимуть незначний вплив на ціни.

Ціни на нафту зранку 5 січня знизилися. Достатні світові запаси компенсували побоювання щодо перебоїв у постачанні сировини після того, як США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 9:56 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 55 центів - до 60,20 долара за барель. Вартість американської нафти марки WTI знизилася на 55 центів - до 56,77 долара за барель.

Президент Дональд Трамп після затримання Мадуро заявив, що Вашингтон візьме під контроль Венесуелу, яка входить до складу ОПЕК+, і додав, що ембарго США на всю венесуельську нафту залишається в силі.

Втім аналітики вважають, що будь-які подальші перебої в експорті з Венесуели матимуть незначний вплив на ціни, оскільки на ринку багато нафти.

"Ми бачимо неоднозначні, але помірні ризики для цін на нафту в короткостроковій перспективі з боку Венесуели, залежно від того, як розвиватиметься політика санкцій США", - зазначили аналітики Goldman Sachs у записці від 4 січня, залишивши без змін прогнози цін на нафту на 2026 рік.

Крім того, експерти зазначають, що зміна режиму у Каракасі може призвести до ще більшого зниження цін на нафту. Керівник відділу досліджень сировинних товарів RBC Capital Геліма Крофт, заявила, що повне скасування санкцій може відкрити можливість видобутку кількох сотень тисяч барелів нафти на день.

Аналітики також стежать за реакцією Ірану, який теж входить до ОПЕК+, після того, як Трамп 2 січня пригрозив втрутитися в придушення протестів у країні, що, у свою чергу, посилило геополітичну напруженість. Тим часом картель вирішив зберегти квоти на видобуток нафти на поточному рівні. Більшість аналітиків, опитаних Financinal Times, також очікують, що на початку цього року ціни на нафту продовжать знижуватися.

"Ринок такий же ведмежий (тривалий час знижуються ціни на нафту, - УНІАН), як і протягом, принаймні, останнього десятиліття", – зазначає засновниця консалтингової компанії Energy Aspects Амріта Сен.

Ціни на нафту та операція США у Венесуелі

Ціни на нафту за підсумком 2025 року впали на 20%, що стало найбільшим річним падінням з 2020 року.

Водночас американські військові 3 січня захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що потенційно може мати наслідки для світових цін на нафту, оскільки країна є членом картелю ОПЕК+.

