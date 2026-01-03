В ООН відреагували на викрадення президента Венесуели американцями

Кажуть, що дуже "глибоко" стурбовані.

Операція США із викрадення та вивезення з країни диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро "створює небезпечний прецедент". Про заявила пресслужба генсека ООН в коментарі Reuters.

"Цей розвиток подій створює небезпечний прецедент. Генеральний секретар продовжує наголошувати на важливості повної поваги – всіма – до міжнародного права, включаючи Статут ООН. Він глибоко стурбований тим, що норми міжнародного права не дотримуються", - заявили в пресслужбі.

За словами дипломатів, Венесуела та Колумбія за підтримки Росії та Китаю подали запит на проведення засідання Ради Безпеки ООН через американську спецоперацію у Венесуелі та повалення режиму Ніколаса Мадуро. На поточний момент засідання ще не заплановано.

Як зазначає Reuters, Рада Безпеки ООН вже двічі за останній час – у жовтні та грудні – збиралася на обговорення ситуації довкола Венесуели.

Операція США у Венесуелі: реакція світу

Як писав УНІАН, арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро американським спецназом викликав різку негативну реакцію з боку союзників Венесуели. Росія засудила операцію як акт збройної агресії, порушення суверенітету та закликала до діалогу без зовнішнього втручання. Дмитро Медведєв саркастично назвав її "блискучим прикладом американської миротворчості", наголосивши на необхідності ядерної зброї для захисту від подібного. Російські провоєнні блогери впали в істерику – від захоплення ефективністю США до побоювань, що аналогічно можуть викрасти Путіна.

Позицію Росії загалом підтримали Іран, Китай та Колумбія. Європейський Союз , не визнаючи легітимність Мадуро, закликав до стриманості, дотримання міжнародного права та мирного переходу влади, уважно стежачи за ситуацією. У США сенатори обох партій критикували операцію як неконституційну чи незаконну війну без схвалення Конгресу.

Україна позитивно відреагувала на подію: міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що режим Мадуро порушував права народу, а Україна не визнавала його легітимності та підтримує демократичні принципи. Президент Володимир Зеленський натякнув, що якщо так можна чинити з диктаторами, то США знають, кого брати наступним (маючи на увазі Путіна).

