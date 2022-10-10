"Укренерго" закликає жителів зазначених регіонів не вмикати потужні електроприлади під час вечірнього піку споживання.

Графік аварійних відключень електроенергії стосуватиметься Київської, Чернігівської, Черкаської областей та Житомира, жителям цих територій потрібно обмежити споживання електрики з 17 до 22 години вечора.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" в Facebook.

"Сьогодні у зв’язку із пошкодженням ракетними обстрілами магістральних електромереж Київського регіону НЕК "Укренерго" ввело графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обмежувати споживання електроенергії найбільше необхідно у вечірні години, коли традиційно спостерігається пік споживання за добу.

"У зв’язку з цим закликаємо жителів Київщини та регіонів, де зараз діє графік аварійних відключень, добровільно зменшити споживання електроенергії у вечірні години – з 17:00 до 22:00. Рекомендуємо вмикати потужні побутові електроприлади, такі як пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо, лише вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", - зазначили в компанії.

Виконуючи ці прості рекомендації, ви убезпечите електромережі регіону від перевантажень та ризику додаткових аварій.

Відновлювальні роботи, які проводяться для того, щоб відновити нормальне живлення Києва та області, будуть виконані у найкоротший строк, додали у прес-службі.

Ранковий обстріл України: що відомо

Зранку сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти здійснили атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях та Києві. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генерального штабу ЗСУ, зранку Росія випустила по Україні 84 крилатих ракети, 43 з них були знищені.

Від сьогоднішніх обстрілів російських окупантів у столиці загинули 5 людей, 51 особа постраждала, з них 42 – госпіталізовані до медзакладів міста.

В Офісі президента закликали українців сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження електромереж.