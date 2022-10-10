Графік аварійних відключень електроенергії стосуватиметься Київської, Чернігівської, Черкаської областей та Житомира, жителям цих територій потрібно обмежити споживання електрики з 17 до 22 години вечора.
Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" в Facebook.
"Сьогодні у зв’язку із пошкодженням ракетними обстрілами магістральних електромереж Київського регіону НЕК "Укренерго" ввело графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обмежувати споживання електроенергії найбільше необхідно у вечірні години, коли традиційно спостерігається пік споживання за добу.
"У зв’язку з цим закликаємо жителів Київщини та регіонів, де зараз діє графік аварійних відключень, добровільно зменшити споживання електроенергії у вечірні години – з 17:00 до 22:00. Рекомендуємо вмикати потужні побутові електроприлади, такі як пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо, лише вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", - зазначили в компанії.
Виконуючи ці прості рекомендації, ви убезпечите електромережі регіону від перевантажень та ризику додаткових аварій.
Відновлювальні роботи, які проводяться для того, щоб відновити нормальне живлення Києва та області, будуть виконані у найкоротший строк, додали у прес-службі.
Ранковий обстріл України: що відомо
Зранку сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти здійснили атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях та Києві. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.
За даними Генерального штабу ЗСУ, зранку Росія випустила по Україні 84 крилатих ракети, 43 з них були знищені.
Від сьогоднішніх обстрілів російських окупантів у столиці загинули 5 людей, 51 особа постраждала, з них 42 – госпіталізовані до медзакладів міста.
В Офісі президента закликали українців сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження електромереж.