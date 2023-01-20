У вечірній пік генерація може покрити дещо більше ніж три чверті споживання.

Виробництво електроенергії в Україні зросло за рахунок теплової генерації, дефіцит в енергосистемі знизився, але все ще залишається суттєвим.

"Споживання електроенергії прогнозується незначно вищим, ніж у четвер. Водночас зросло виробництво електроенергії через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також відновлювальних джерел енергетики (ВДЕ). Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж три чверті споживання", - повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

В компанії нагадали, що причина дефіциту – це наслідок російських ракетних та дронових атак, які призвели до пошкодження електростанцій (генеруючих потужностей) та високовольтних мереж. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень кільком енергоблокам теплових електростанцій.

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До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

"Вчора ввечері внаслідок артобстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Лінію оперативно вдалося повернути в роботу", - зазначила прес-служба.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає дедалі складнішим і тривалішим", - нагадали в компанії.

Довідка УНІАН. З початку жовтня 2022 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем Росії. Йдеться про Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС.