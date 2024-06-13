"Енергоатом" виводить у ремонт ще один енергоблок.

Найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Через це, а також через зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

Про це повідомляють в "Енергоатомі". У пресслужбі зауважили, що такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень. Цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. Запорізька станція перебуває в окупації.

За словами в.о. голови правління Петра Котіна, цього року компанія, як і торік, з випередженням графіка максимально швидко проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС.

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"Останніми місяцями "Енергоатом" вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні", - зазначив Котін.

Ситуація в енергосистемі України

12 червня повідомлялося, що російські загарбники знищили вже половину електрогенеруючої потужності в Україні. Згідно інформації від BBC, за найгіршого розвитку подій, взимку українці можуть залишатися без світла та опалення до 20 годин.

Під час виступу на Конференції з відновлення України у Берліні президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських ударів було знищено вже 9 ГВт потужностей.

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