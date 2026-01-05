На Лівому березі Києва екстрені відключення діяли 10 днів: у ДТЕК відповіли, що буде далі

За інформацією енергетиків, стабілізаційні відключення світла повертаються до жителів Дніпровського, Деснянського та Дарницького районів Києва.

На Лівому березі Києва скасовано екстрені відключення світла, що діяли з 27 грудня. Відтак в ніч на 6 січня споживачі повернуться до стабілізаційних відключень, повідомили у ДТЕК.

"Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано. Вночі Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва повертаються до графіків відключень", - повідомляють у компанії.

Це означає, що відключення світла у цих районах стануть більш прогнозованими.

За інформацією з неофіційних каналів, аварійні відключення також вдалось скасувати у Броварському та Вишгородському районах, проте ДТЕК наразі це не підтверджував.

Екстрені відключення діяли на Лівобережжі Києва та області діяли впродовж 10 днів.

Ситуація зі світлом в Києві

Раніше енергетики поділилися графіками відключень світла на 6 січня для Києва та області. Згідно з ними, жителі столичного регіону будуть сумарно сидіти без світла до понад 9 годин на добу.

В ніч на 27 грудня 2025 року Росія масовано атакувала енергетику Києва та області, залишивши понад 9 тисяч родин без світла. В результаті на Лівобережжі столиці та області було введено екстрені відключення світла.

Як пояснював генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, за останні кілька днів енергетики кілька разів намагалися повернути ці території до стабілізаційних відключень, однак споживання зростало неконтрольовано і перевищувало можливості енергосистеми.

