'Ситуація дуже важка': в Yasno пояснили, чому на лівому березі Києва екстрені відключення

Внаслідок обстрілу енергосистеми 27 грудня без електропостачання залишаються понад 9 тисяч родин.

На Лівому березі Києва енергетики кілька разів намагалися повернути графіки погодинних відключень світла, однак через проблеми зі станом мереж довелося повертатися до екстрених відключень.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook повыдомив, що ситуація в енергетиці після масованого обстрілу столиці 27 грудня залишається дуже важкою.

"Правий берег міста може працювати за графіками (що й робить) і обмеження великі. Проте на лівому березі проблеми зі станом мереж. Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень", - зауважив Коваленко.

Він зазначив, що енергетики повернуться до графіків відключень як тільки дозволятиме ситуація.

"Хочу запевнити: як тільки буде можливість перейти на графіки для усіх киян або й узагалі від них відмовитися – енергетики це зроблять…Продовжуємо цілодобово ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки", - повідомив гендиректор Yasno.

У свою чергу у компанії ДТЕК зазначили, що внаслідок масованого обстрілу енергосистеми 27 грудня без електропостачання залишаються понад 9 тисяч родин.

"Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу", - ідеться в повідомленні.

В компанії додали, що у Бориспільському та Броварському районах тривають екстрені відключення. В інших районах Київської області, за даними ДТЕК діють графіки стабілізаційних відключень.

27 грудня Росія вчергове массовано вгатила дронами та ракетами по Києву та області. Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Через наслідки ворожої атаки на лівому березі Києва продовжують застосовуватися екстрені відключення.

Втім енергетичний експерт Геннадій Рябцев очікує, що найближчим часом на всій території столиці будуть діяти графіки погодинних відключень світла.

