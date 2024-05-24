Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні та військові підприємства.

Уряд під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання", – сказав прем’єр.

Крім того, уряд підтримав законопроект, який дозволить суттєво покращити ситуацію на ринку електроенергії та розв’язати питання боргів на балансуючому ринку.

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Так, пропонується створення спеціальних рахунків для широкого кола субʼєктів, що дозволить забезпечити прийнятний рівень розрахунків. Це дасть змогу зменшити борги перед "Укренерго" і покращить ситуацію зі стійкістю української енергосистеми.

Відключення світла в Україні – останні новини

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький нещодавно заявив, що графіки відключення світла в Україні можуть застосовуватися не лише влітку, а й взимку. За його словами, взимку споживання електроенергії зазвичай зростає, і українці мають готуватися до можливих відключень на побутовому рівні.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що літня спека може погіршити становище. На початку травня він повідомляв, що російська агресія позбавила Україну більше ніж 70% об’єктів генерації.

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