Коли ситуація зі світлом у Києві стабілізується: в Раді озвучили строки

Росіяни цілеспрямовано заважають енергетикам ліквідовувати наслідки влучань.

Ситуація зі світлом у Києві залишається вкрай важкою. На її стабілізацію знадобиться орієнтовно дві-три доби. Про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

За словами нардепа, цього разу російська атака була дуже масштабною. Ударів завдавали по підстанціях "Укренерго" та обленерго, а також по об'єктах генерації, включно із невеликими. Зокрема ворог бив по Київській ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницькій ТЕЦ і Трипільській ТЕЦ.

За його словами, часом енергетики не мають змоги навіть розпочати ремонтно-відновлювальні роботи, оскільки ворог б'є і по самих енергетиках.

"Тому ситуація непроста, і для стабілізації ситуаціїї саме в Київській агломерації потрібно щонайменше кілька діб. Принаймні дві-три доби потрібно для того, аби енергетики стабілізували ситуацію у місті Києві та містах-супутниках", - зазначив нардеп.

Ситуація в енергосистемі: останні новини

Як писав УНІАН, цієї ночі та зранку столичний регіон зазнав масованої ракетно-дронової атаки Росії. Через це у Києві від ночі запровадили аварійні відключення електроенергії. Спочатку обмеження торкнулися Лівого берега столиці, а потім екстрені відключення поширили на всю територію міста.

Зранку мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що без теплопостачання перебуває майже третина столиці. У Міненерго також повідомляли про знеструмлення частини Київської та Чернігівської областей.

