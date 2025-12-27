Відключення світла у неділю: з'явилися графіки на 28 грудня

Енергетики просят громадян ощадливо споживати електроенергію в години її подачі.

У більшості регіонів України в неділю, 28 грудня, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Разоом з тим, у Києві та Київській області вимушено продовжать аварійні відключення. Тобто чітких графіків погодинних відключень для столичного регіону наразі не передбачено.

В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг відключень за чергами слід дізнаватись на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – додали в компанії.

Ситуація в енергосистемі України

Як писав УНІАН, від ночі у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії через масовану атаку РФ дронами та ракетами, головною ціллю якої була енергетична інфраструктура столиці та області. Спочатку обмеження торкнулися Лівобережжя, де тимчасово припинили дію графіків погодинних відключень, а згодом, за командою Укренерго, екстрені відключення поширили на всю територію Києва.

За словами мера Віталія Кличка, зранку без теплопостачання перебувала майже третина столиці, а частина районів Лівого берега – без електроенергії; енергетики працюють над відновленням живлення. У Міненерго також повідомили про знеструмлення споживачів на Київщині та Чернігівщині.

