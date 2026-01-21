Морозний енерготерор триває: Росія частково залишила без світла чотири області

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов зазначив, що аварійно-відновлювальні роботи розпочато в усіх регіонах.

Російські війська в ніч проти 21 січня вчергове вгатили по українській енергетиці, частково залишивши без світла чотири області. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, станом на ранок 21 січня знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах", - проінформував перший заступник міністра енергетики.

Відео дня

Він зазначив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною і додав, що ремонтні бригади енергетиків та теплокомуненерго працюють безперервно над ліквідацією наслідків російських обстрілів.

За словами Некрасова, у Києві та області і надалі не діють графіки погодинних відключень світла, а через морози споживання електроенергії зростає. Він додав, що мережеві обмеження, тобто аварійні відключення світла, зберігаються частково і на Одещині.

У Міненерго також зауважили, що в інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості.

"У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів", - зауважив Артем Некрасов.

Атака РФ на українську енергетику - останні новини

В ніч проти 20 січня РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по столиці та низці регіонів України. Через це, в Києві тисячі багатоповерхівок лишилося без опалення. Також, за словами місцевої влади, лівий берег столиці тимчасово залишився без водопостачання.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що найскладніша ситуація зі світлом у столиці, а також на Київщині, Полтавщині та у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що через наслідки чергової російської атаки на енергетику Київ сидітиме без світла до 20 годин на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: