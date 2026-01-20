Наслідки удару РФ: 'Укренерго' розповіло, де найважче зі світлом, та дали поради українцям

Українців закликали допомоги енергосистемі.

Найскладніша ситуація зі світлом після чергової ракетно-дронової атаки РФ по українській енергетиці залишається у Києві, Київщині, Полтавщині, а також прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, повідомило "Укренерго".

"Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша", - зазначається у повідомленні.

У компанії пояснили, що через наслідки чергової атаки на енергетику у багатьох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення світла та зауважили, що обмеження в окремих регіонах є доволі жорсткими.

"Це пояснюється тим, що агресор здійснив комплексний удар, завдавши пошкоджень і об’єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії", - підкреслюють диспетчери енергосистеми України.

У компанії зазначають, що фахівці "Укренерго" та інших компаній роблять усе можливе, "щоб заживити усіх абонентів або принаймні суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України". Там також закликали споживачів допомогти енергосистемі, зменшивши використання електрики та дали з цього приводу низку порад.

"Якщо зараз у вас є світло: максимально обмежте користування потужними електроприладами: кожен не спожитий вами кіловат – це додаткова година зі світлом для тих, у кого його немає дуже довго", - зазначили диспетчери енергосистеми.

Фахівці також, задля економії, радять вимкнути "зайве" світло в усіх приміщеннях, у яких нікого нема, та не ставити на зарядку одразу після відновлення світла потужні пристрої та акумулятори та перенести енергоємні процеси, зокрема прання, на нічні години.

Атака РФ на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 січня Росія знову масовано атакувала Україну, націлившись передусім на енергетичну інфраструктуру. В результаті нічної атаки тисячі будинків у столиці лишилися без опалення, світла і води.

Внаслідок ворожої атаки без тепла тимчасово залишилися 5635 багатоповерхівок столиці. Майже 80% із них вдруге опинилися без опалення, оскільки в них пропадало тепло внаслідок попереднього удару ворога 9 січня.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв зазначає, що на час відновлення пошкодженого обладнання на ТЕЦ Києва частина будинків може отримувати тепло з інших джерел.

Експерт додає, що нова ворожа атака позначиться і на тривалості відключень світла у столиці. За попередніми оцінками, кияни тимчасово будуть без світла протягом доби до 20 годин.

