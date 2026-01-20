У Києві після нічної атаки РФ перебої зі світлом та водою

Сьогодні вночі Росія знову атакувала Київ балістикою та дронами, лунали потужні вибухи.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок ворожої атаки на лівому березі столиці перебої зі світлом, а також із водопостачанням.
"Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення", - зазначив він.
Наразі є інформація про одного постраждалого в Дніпровському районі. Також у Дніпровському районі є влучання в нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там палають автомобілі.
Голова Київської міської адміністрацію Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі сталася пожежа на території складських приміщень.
Київ ще не оговтався після попередньої атаки
9 січня через нічні обстріли російськими окупантами об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою, а на Лівобережжі столиці тимчасово запроваджені екстрені відключення.
За словами генерального директора Yasno Сергія Коваленка, через наслідки атак РФ на енергетику світло у столиці почали відключати на понад 16 годин.
Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначав, що перевести столицю на графіки погодинних відключень планувалося вже з 20 січня, але множинні пошкодження обладнання не дозволяють це зробити.