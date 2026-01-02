РФ знову нищівно атакувала українську енергетику: частина обласного центру без світла

Станом на ранок є знеструмлені споживачі у щонайменше чотирьох регіонах.

Росія 2 січня вдарила по енергетиці Миколаївського та Запорізького регіонів, залишивши без світла частину Запоріжжя та області, повідомив на брифінгу заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"На ранок залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також в інших прифронтових регіонах", - зауважив заступник міністра

Крім цього, за його словами, на Одещині після попередніх атак без світла залишаються понад 11 тисяч споживачів.

"На Одещині та Київщині триває відновлення раніше пошкодженого ворогом обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - проінформував Андарак.

У Міненерго додали, що через несприятливі погодні умови без світла залишилися 27 населених пунктів в Івано-Франківській області та 17 населених пунктів у Львівській області.

У Львівобленерго уточнили, що станом на 08:00 2 січня через сильні пориви вітру на Львівщині були знеструмлені дев'ять населених пунктів повністю та 39 - частково.

У Прикарпаттяобленерго додали, що станом на 10:00 2 січня повністю без світла залишалися вісім населених пунктів Івано-Франківщини. Ще 15 населених пунктів - знеструмлені частково.

З настанням нового року Росія не припинила удари по енергосистемі України. В перший день 2026 року ворог вкотре атакував дронами енергооб’єкти, внаслідок чого у Волинській, Одеській і Чернігівській областях значна кількість споживачів залишилася без світла.

Через наслідки атак Росії енергетики змушені і надалі відключати світло у будинках та обмежувати споживання електроенергії для промисловості.

