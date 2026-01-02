Запоріжжя зазнало однієї з наймасованіших атак: що відомо (фото)

Спалахнув торгівельний центр, пошкоджено десятки пошкоджених будинків.

Цієї ночі Запоріжжя зазнало однієї з наймасованіших атак з боку армії РФ. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя. Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками… Значну частину ворожих цілей було знищено ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців цієї ночі", - наголосив посадовець.

Водночас, за його словами, ворогу 9 разів вдалося влучити дронами по території міста - під ударами опинилися житлові будинки, торгівельні об’єкти та інфраструктура.

Вже зафіксовано десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень. Крім того, ворог і цієї ночі намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом.

За словами начальника ОВА, у лікарнях Запоріжжя наразі перебувають 30 людей, які постраждали під час попередніх масованих атак.

За даними ДСНС, упродовж ночі російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Перша хвиля сталася пізно ввечері 1 січня. Виникло три пожежі: зайнялися нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Також уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі.

Друга атака сталася близько 02:00 п’ятниці - внаслідок удару спалахнув торгівельний центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників. На місцях працювали всі екстрені служби.

Атаки по Запоріжжю

Нагадаємо, в ніч на 24 грудня армія РФ спрямувала КАБи на Запоріжжя. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що по обласному центру завдано щонайменше три бомбові удари. Постраждали троє людей – 46-річний чоловік та дві жінки, 75 та 35 років.

Авіабомби пошкодили понад десять багатоквартирних житлових будинків, у квартирах вибиті вікна, посічені балкони. Внаслідок ударів зайнялися гаражі та припарковані автомобілі, пошкоджений навчальний заклад та міський транспорт.

На Різдво росіяни також атакували Запорізьку область, постраждало четверо людей. Серед них троє жінок – 80, 65 та 57 років.

